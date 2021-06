Nantes pense à Wylan Cyprien

Maintenu de justesse en Ligue 1 après sa victoire en barrages face à Toulouse, le FC Nantes peut travailler sereinement sur son mercato. Et selon 20 Minutes, les Canaris aimeraient rapatrier un Français exilé en Italie pour renforcer son milieu de terrain.

La suite après cette publicité

Il s’agit en effet de Wylan Cyprien. Transféré à Parme lors du dernier mercato estival, l’ancien joueur de l’OGC Nice a très peu joué (2 titularisations en 13 apparitions en Serie A, 0 but, 0 passe décisive). Entre un temps de jeu famélique et la relégation de son équipe en Serie B, le joueur de 26 ans ne serait pas contre l’idée de changer d’air. Les deux clubs seraient déjà entrés en négociation et un prêt serait envisagé.