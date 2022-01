Tunisie : la réaction à chaud de Naïm Sliti après la défaite contre le Mali

Pour ce premier du groupe F dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2021, la Tunisie et le Mali s'affrontaient ce mercredi après-midi à Limbe. Grâce à un penalty d'Ibrahima Koné, les Aigles ont remporté cette rencontre sur la plus petite des marges (1-0) pour prendre les commandes de leur poule avant Mauritanie-Gambie (17h). Mais cette rencontre a été marquée par une énorme polémique en fin de partie. Néanmoins, au coup de sifflet final, Naïm Sliti n'est revenu que sur la contre-performances des Aigles de Carthage.

«C'est sûr, quand tu perd un match, tu es déçu. La première mi-temps, les conditions étaient difficiles : la chaleur, le terrain... Ce n'est pas facile, on ne s'habitue pas à ces conditions de jeu mais on doit faire avec. En deuxième mi-temps, on a été meilleurs. Je pense que dans l'ensemble du match, un nul aurait été équitable mais c'est le football, ça s'est joué sur un petit détail, mais on est encore là, ce n'est rien, a envoyé l'ancien Dijonnais sur BeIN avant de poursuivre. Tout ne se joue pas sur le premier match. On a perdu le premier match mais il en reste encore deux pour se qualifier et aller loin. Souvent, après les défaites, on réagit bien.»