Qualifs CdM 2022 : l'Afrique du Sud déboutée par la FIFA

Après sa défaite (0-1) contre le Ghana lors de leur qualification décisive pour la Coupe du monde 2022 le mois dernier, l'Afrique du Sud avait décidé de déposer plainte estimant avoir été «volée» par l'arbitre sénégalais Maguette Ndiaye et ses assistants. En cause ? Un penalty accordé aux Ghanéens et qui n'avait pas manqué de faire débat, sans parler de nombreuses décisions jugées douteuses par la Fédération sud-africaine (SAFA). Un scénario lourd de conséquences puisque cette victoire avait permis au Ghana de doubler sur le fil l'Afrique du Sud et ainsi de se qualifier pour les barrages de qualification africains pour la Coupe du monde dans le groupe G.

Ce vendredi, la Commission de Discipline de la FIFA a donc rendu son verdict et a décidé que la réclamation était irrecevable, sans fournir plus de détails. Une issue qui ne convient évidemment pas à la Fédération sud-africaine et qui a, ainsi, fait savoir qu'elle demanderait des explications auprès de la FIFA : «nous avons reçu la décision sans détail et demanderons les raisons (à la FIFA). Nous examinerons nos options», a déclaré le directeur général de la SAFA, Tebogo Motlanthe, dans un communiqué.