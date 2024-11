Rennes : Jorge Sampaoli s’enflamme pour Steve Mandanda

Après la fin de sa collaboration avec Julien Stéphan, le Stade Rennais a décidé de miser sur Jorge Sampaoli. Arrivé durant la trêve, le technicien argentin a pu découvrir son groupe, lui qui a notamment retrouvé Steve Mandanda, croisé à l’OM. En conférence de presse ce vendredi, l’ancien entraîneur de Séville a évoqué le cas de son joueur. Ses propos sont relayés par RMC Sport.

«Concernant Steve, c’est quelqu’un que je connais très bien. C’est une légende. Je pense que c’est un bon capitaine et il le sera sûrement (…) Steve est un gardien courageux, qui possède un bon jeu au pied et qui comprend très bien le jeu. Peu à peu on va inculquer ces principes (gardien-libéro). Dans notre conception du jeu, l’idée d’avoir un gardien haut est assez importante. Notamment pour générer des supériorités numériques (…) Concernant le capitaine, je veux surtout qu’il représente l’équipe. Pour moi, ce n’est même pas mon rôle de choisir le capitaine. C’est aux joueurs de choisir le capitaine. Concernant le capitaine, son rôle c’est surtout de me transmettre le sentiment de l’équipe, la perception de l’équipe.» Un rôle qui semble donc destiné à Steve Mandanda.

