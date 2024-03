Amicaux : la Belgique et l’Angleterre dos à dos, l’Allemagne bat les Pays-Bas

Les amateurs de foot étaient gâtés ce soir. En plus des barrages pour le prochain Euro, du duel entre la France et le Chili et du choc Espagne-Brésil, on avait aussi le droit à deux amicaux de prestige avec quatre grosses nations européennes. D’abord, l’Angleterre, qui défiait la Belgique. Les Anglais ne lésinaient pas sur les moyens et, même s’ils faisaient un peu tourner avec l’apparition de la pépite Kobbie Mainoo, il y avait des joueurs du calibre de Bellingham, Foden ou Stones sur la pelouse d’entrée. Mais ce sont les Diables Rouges qui frappaient en premier, via Tielemans, qui tirait dans le but vide après une erreur de Pickford (11e). La joie des Belges allait être de courte durée puisqu’Ivan Toney égalisait très vite, sur pénalty (17). Les deux sélections se rendaient les coups, et Tielemans signait un doublé, de la tête après un bon ballon de Lukaku (36e). En deuxième période, très peu d’occasions. Mais alors qu’on se dirigeait vers une victoire belge, Jude Bellingham a égalisé à la… 90e+5. Score de parité (2-2) plutôt logique au final.

Dans l’autre rencontre phare de la soirée, l’Allemagne, qui sortait l’artillerie lourde avec Musiala, Wirtz ou Havertz alignés d’entrée entre autres, affrontait les Pays-Bas. La rencontre démarrait bien mal pour nos amis germaniques, puisqu’après un bon service de Depay, Veerman ouvrait le score d’une belle reprise de voléee (4e). Heureusement, pour les Allemands du moins, Mittelstadt égalisait assez vite d’un superbe enroulé, qui touchait la barre avant de se loger au fond (11e). De quoi lancer un superbe match ? Pas vraiment, puisque derrière, le spectacle n’a pas été au rendez-vous. Entre possession assez stérile de l’Allemagne et rythme de jeu très faible, les deux équipes n’ont pas vraiment régalé. Jusqu’à cette 85e, où Füllkrug a signé le deuxième but allemand, de l’épaule sur corner. On notera aussi la défaitee 2-0 du Portugal face à la Slovénie, alors que la Turquie s’est inclinée 6-1 en Autriche.