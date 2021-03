Real Madrid : Luka Modric a toujours faim

Étincelant ce soir avec le Real Madrid, Luka Modric, qui a été élu homme du match par notre rédaction, prouve qu’il est toujours possible de signer ce genre de performance en Ligue des Champions malgré ses 35 ans. Interrogé à l’issue de la victoire merengue contre l’Atalanta (3-1), le Croate a même avoué qu’il avait toujours faim.

« Je me sens très bien. Comme je dis tout le temps : pas besoin de regarder les années passées, le plus important c’est ce que font les joueurs sur le terrain. Après tout ce que j’ai accompli ici, j’ai toujours faim pour être compétitif au plus haut niveau. Je travaille au quotidien pour obtenir ça », a-t-il déclaré à RMC Sport.