Jean-Pierre Papin s'en prend au PSG et au Qatar

Dans un entretien accordé à La Provence, ce dimanche, l'ancien attaquant marseillais Jean-Pierre Papin (57 ans) s'est exprimé sur l'arrivée de Lionel Messi dans le championnat de France. «Admiratif» d'un tel recrutement effectué par le Paris Saint-Germain, le Ballon d'Or 1991 a reconnu l'impact positif de la Pulga pour la Ligue 1 même si il n'a pas caché le fait que le natif de Rosario allait rendre la vie encore plus compliquée aux adversaires directs du club de la capitale : «pour le Championnat de France, c’est magnifique, ce sera l’un des plus suivis au monde et le coup de projecteur est parfait. Après pour les empêcher de tout gagner, ce sera dur, mais Lille l’a fait. Les surprises peuvent arriver. Mais ce sera un casse-tête que de contrecarrer à la fois Messi, Neymar et Mbappé.»

Malgré cet engouement affiché, le vainqueur de la Ligue des Champions avec l'AC Milan en 1994 a tout de même semblé regretter la force de frappe financière du PSG : «je suis très admiratif mais il est anormal que ce soit un pays qui dirige un club. Quand tu as des moyens illimités, ce qui est le cas, tout est possible.» Sans directement citer le Qatar et/ou QSI, propriétaire du club parisien depuis 2011, l'homme aux 30 buts sous le maillot de l'Equipe de France a donc quelque peu fustigé ces moyens illimités dans une période où le football est marqué par un contexte économique délicat. Une sortie qui ne manquera pas de faire réagir...