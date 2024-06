Qualifs CdM 2026 : le Japon en promenade de santé, Lee Kang-in porte la Corée, l’Iran et l’Ouzbékistan se neutralisent

Alors que les nations européennes et sud-américaines se préparent à disputer respectivement l’Euro et la Copa América, les sélections nationales d’Asie et d’Afrique jouent aussi des rencontres très importantes en ce début du mois de juin, dans le cadre des Eliminatoires à la Coupe du Monde 2026 organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, Gros pays de football sur le continent, le Japon a dominé sans souci la Syrie (5-0) grâce à des réalisations signées Ayase Ueda (13e), Ritsu Doan (19e), Yuki Soma sur pénalty (73e), du Monégasque Takumi Minamino (85e) et un CSC de Thaer Krouma (21e). Egalement présent avec sa sélection, le joueur du PSG, Lee Kang-in, a offert la victoire à la Corée du Sud (1-0) contre la Chine avec un but à l’heure de jeu dépassée (61e).

Affiche intéressante et serrée dans le groupe A entre le Qatar et l’Inde. Si Lallianzuala Chhangte a ouvert le score rapidement pour les visiteurs (37e), les Qataris ont su renverser la vapeur (2-1) en seconde période avec de belles réalisations de Yousef Aymen (73e) et du jeune Ahmed Al-Rawi (85e). Quant à l’Australie, les Socceroos n’ont pas eu du mal à se défaire de la Palestine (5-0) dans le sillage de Kusini Yengi (5e, 41e), Adam Taggart (28e), Martin Boyle (53e) et Nestory Irankunda (87e). L’Iran accueillait l’Ouzbékistan et a dû se contenter d’un match nul au score vierge (0-0). Les Iraniens restent néanmoins en tête de leur groupe.