Vidéo : le but de Cristiano Ronaldo qui délivre le Portugal contre l’Ecosse

Il est toujours dans la place. Critiqué pour des performances moroses lors du dernier Euro avec le Portugal, Cristiano Ronaldo a démarré la saison avec de meilleures dispositions. Plus en forme, il a été intéressant avec Al-Nassr malgré une nouvelle finale perdue face à Al-Hilal. Sélectionné pour le rassemblement de septembre avec le Portugal, l’attaquant de 39 ans était remplaçant ce dimanche contre l’Ecosse.

Et alors que les hommes de Roberto Martinez patinaient, l’ancien sélectionneur de la Belgique a décidé de faire rentrer le quintuple Ballon d’Or. Remuant, ce dernier a inscrit le but de la victoire à la 88e minute de jeu. Trouvé seul face au but sur un centre fuyant de Nuno Mendes, CR7 a exulté aux côtés d’un Estádio da Luz en furie. En forme, il avait déjà inscrit le 900e but de sa carrière jeudi face à la Croatie (2-1).