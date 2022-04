OM : Valentin Rongier revient sur sa forme actuelle et évoque les Bleus

La suite après cette publicité

A quelques heures de retrouver le Paris Saint-Germain dans un choc au sommet de la 32ème journée de Ligue 1, Valentin Rongier était présent, ce samedi, en conférence de presse. L'occasion pour le milieu marseillais de revenir sur sa très bonne forme actuelle : «je me sens bien sur le terrain, et c'est plus facile d'être en forme dans une équipe qui tourne bien. Tout le monde est content de jouer, et on se tire tous vers le haut».

Interrogé sur sa polyvalence et cette possibilité de rejoindre prochainement la liste de Didier Deschamps, Rongier a cependant affiché un certain pessimisme : «à Salonique j'ai joué numéro 6, j'évolue souvent au poste de latéral, c'est compliqué de prétendre à quelque chose quand on évolue à deux postes différents, pour l'équipe de France».

Pour le Classico et en exclusivité, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.