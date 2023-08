Le Real Madrid projette une offensive de dernière minute pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Il reste un peu plus d’une semaine seulement pour que le mercato estival ferme ses portes, et la situation contractuelle de Kylian Mbappé n’a pas évolué. Certes, l’attaquant tricolore a retrouvé le groupe après avoir été mis dans le loft parisien pendant plusieurs semaines, et il a même marqué face au TFC pour son grand retour le week-end dernier. Mais son contrat expire toujours en 2024, et les discussions ne semblent pas vraiment avoir avancé, même s’il y a eu un rapprochement entre la direction et la vedette de l’équipe. Dans l’état actuel des choses, Kylian Mbappé pourra dialoguer avec les clubs qui souhaitent s’offrir ses services dès le 1er janvier prochain. Et parmi les principales écuries intéressées par le Bondynois, il y a le Real Madrid.

Depuis le début de l’été déjà, le club de la capitale espagnole joue une sorte de double-jeu, n’hésitant pas à utiliser la presse locale pour faire passer des messages souvent contradictoires. Parfois, les journaux madrilènes expliquent effectivement que l’état-major merengue n’a jamais prévu de passer à l’attaque pour le Français cet été. Puis, quelques jours plus tard, ces mêmes médias dévoilent que si une fenêtre de tir se présente et que Mbappé fait le premier geste, Florentino Pérez pourrait lancer une offensive. Un flou total - qui commence à agacer bien du monde en Espagne - bien illustré par les dernières informations de Josep Pedrerol dans El Chiringuito. « Personne n’a dit que c’était impossible », lui aurait-on ainsi répondu lorsqu’il s’est renseigné auprès des têtes pensantes du Real Madrid sur la possibilité de voir l’ancien de Monaco débarquer cet été. On rappelle que Josep Pedrerol est particulièrement proche de Florentino Pérez et est même son relai médiatique préféré…

Le Real Madrid peut faire une offre d’ici la fin du mercato

Il faut aussi signaler que même si le Real Madrid a plutôt bien lancé sa saison avec deux victoires en deux journées de Liga, beaucoup d’observateurs et de socios sont inquiets par la maigreur de l’effectif dans le secteur offensif, où Joselu est le seul numéro 9 de métier. Si Carlo Ancelotti obtient pour l’instant des résultats convaincants avec ce duo Vinicius-Rodrygo aligné en pointe devant Jude Bellingham, cette nouvelle ligne offensive madrilène n’offre encore aucune garantie sur le moyen-long terme, notamment en vue des grosses échéances européennes. Le Real Madrid peut-il se permettre de jouer avec les deux jeunes Brésiliens en guise d’attaquants de pointe ou de confier les clés de son attaque à un Joselu qui n’a pratiquement aucune expérience sur la scène continentale ? C’est un pari plus que risqué, et même irresponsable pour beaucoup, surtout après une saison où le Real Madrid a terminé très loin du Barça en Liga et s’est montré très impuissant face à Manchester City en Ligue des Champions…

C’est pour cette raison qu’il ne faut rien écarter d’ici la fin du mercato, surtout si la situation contractuelle de Kylian Mbappé ne change pas. Selon nos informations, une offre du Real Madrid après le duel parisien du week-end face à Lens n’est pas à exclure. Les Merengues pourraient formuler une proposition pour Kylian Mbappé au cours de ce sprint final du mercato. Une recrue galactique de dernière minute, qui ferait aussi, il faut le dire, les affaires du PSG. Sur le plan financier du moins. Le Real Madrid aurait enfin sa référence offensive et son joueur capable de marquer une trentaine de buts par saison, Kylian Mbappé réaliserait son rêve et la direction parisienne récupèrerait un joli chèque. Même s’il faut déjà prévoir des négociations assez intenses dans un délai assez étriqué…