CAN 2023 : la Tunisie accrochée par le Mali et proche de l’élimination

Début de la 2e journée du groupe E ce samedi soir avec le choc entre la Tunisie et le Mali. Un classique des dernières échéances africaines puisque les deux équipes se sont rencontrées lors des deux dernières CAN en plus des barrages au Mondial 2022. Pour cette édition, l’enjeu était bien différent. En effet, les Tunisiens devaient impérativement l’emporter après avoir concédé une surprenante défaite face à la Namibie lors de la première journée (1-0). De leur côté, les Maliens, après leur victoire face à l’Afrique du Sud (2-0), pouvaient déjà assurer leur qualification. Pour ce match, les Aigles du Mali se présentaient sans Yves Bissouma, atteint du paludisme, et sur le banc. Les Aigles de Carthages, eux, misaient sur Hamza Rafia et Youssef Msakni offensivement.

Avec un enjeu aussi important, on s’attendait à ce que les deux équipes s’observent un bon moment avant d’accélérer. Mais ce n’était pas le cas grâce notamment à un Lassine Sinayoko qui faisait rapidement trembler les filets de Ben Said. L’attaquant de l’AJ Auxerre, tout en puissance, accélérait et envoyait une frappe précise dans le côté opposé (1-0, 10e). Un but qui enfonçait encore plus des Tunisiens qui n’avaient plus le choix que de rapidement revenir dans le match pour ne pas être quasiment éliminé de cette Coupe d’Afrique.

La Tunisie n’y arrive pas

Ce but malien avait finalement l’effet inverse. Il réveillait la Tunisie et endormait les Maliens, qui pensaient probablement déjà à gérer le match. Les hommes de Jalel Kadri égalisaient sur une merveille d’action collective. Sur le couloir gauche, après un jeu en triangle sublime, Abdi délivrait un bon centre en retrait sur Rafia qui trompait Diarra (1-1, 20e). De quoi redonner confiance à la Tunisie qui montrait un visage bien plus séduisant et à la hauteur des qualités de son effectif.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Mali 4 2 2 1 1 0 3 1 3 Tunisie 1 2 -1 0 1 1 1 2

Dans le dur, le Mali ne parvenait pas à reprendre le dessus et se contentait donc de défendre. Les Tunisiens avaient la maîtrise du ballon et tentaient de planter le deuxième but. Mais malgré de la bonne volonté, les occasions n’étaient pas nombreuses. En fin de rencontre, c’est même le Mali qui accélérait pour marquer. Sans succès. Physiquement, on sentait que les deux équipes n’avaient plus assez de jus pour faire des différences. Et le score ne bougeait plus. Le Mali obtient un point intéressant dans la course à la qualification. La Tunisie est dos au mur et proche de l’élimination. Il faudra un miracle au troisième match face à l’Afrique du Sud pour que la Tunisie soit présente en 8es de finale.