Daniel Riolo fustige Kylian Mbappé

Contrairement au PSG où Kylian Mbappé ne joue plus l’intégralité des matches (1 seul lors des 6 derniers matchs de son équipe), lors de ce rassemblement, le génie français a joué les deux matchs dans leur entièreté. Il ne s’est cependant pas montré à son avantage. Resté muet lors de ces deux matchs (la première fois deux fois consécutivement depuis 2022 et la phase finale de la Coupe du monde), Kylian Mbappé n’a fait qu’une petite passe décisive. Des prestations qui ne convainquent pas Daniel Riolo. Le journaliste d’RMC n’y est pas allé de main morte pour critiquer le capitaine des Bleus et a validé les propos d’un auditeur trouvant son comportement scandaleux.

« Je suis absolument d’accord, c’est très bizarre, c’est presque trop gros être vrai. En équipe de France, ça n’arrive pas qu’il n’est pas motivé deux matchs de suite. Il est là, il traverse le match comme un fantôme, ce n’est pas normal, c’est même gênant, il ne peut pas faire ça. S’il vient en équipe de France, c’est pour jouer, surtout si c’est de la 1ère à la 90e, il n’a pas le droit d’être un fantôme, pas lui. Il est capitaine, il se doit d’être performant. Dans ces cas-là il peut demander de jouer un match sur deux ou il peut faire les deux matchs mais il est nul sur les deux matchs. Je n’aime pas du tout, ces deux matchs ne sont pas bons. Il a tout raté. Ses conférences de presse ont été excellentes, ses prestations minables » a-t-il développé. Le Français retrouvera le Stade Vélodrome avec son club ce dimanche à l’occasion du Classique contre l’OM pour essayer d’avoir davantage de réussite.