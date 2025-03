Nasser al-Khelaïfi défend la nouvelle Coupe du Monde des clubs

Nasser al-Khelaïfi prend le contre-pied. Si les acteurs du foot, et en particulier les joueurs, s’agacent régulièrement des calendriers et des fréquences de plus en plus infernales ces derniers mois, le patron du PSG n’est pas totalement de cet avis. Dans un entretien accordé à BILD et Welt, il a même défendu la nouvelle mouture de la Coupe du Monde des clubs, qui verra le jour l’été prochain et mettra aux prises 32 clubs.

«Je ne suis pas d’accord avec les critiques sur la charge de travail. La Coupe du monde des clubs n’a lieu que tous les quatre ans avec 32 clubs. Ce n’est pas une nouvelle compétition, mais elle remplace l’ancienne compétition. Ce tournoi n’est pas la cause des problèmes de charge de travail. Regardez la NBA : les matchs se jouent tous les deux jours. On veut avoir une plus grande présence sur différents marchés, notamment aux États-Unis, explique le patron de l’ECA. La Coupe du monde des clubs est une excellente occasion pour le faire. Les joueurs sont exigeants, et on doit donc générer plus d’argent - on ne peut pas avoir les deux choses à la fois. La Coupe du monde des clubs rapportera des centaines de millions d’euros à la Bundesliga par exemple, et autant aux clubs participants qu’aux clubs non participants.»