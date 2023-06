L’incroyable hommage du PSG à Sergio Rico !

La suite après cette publicité

Le PSG est officiellement devenu ce samedi 3 juin 2023 le club avec le plus de titres de champion de France dans l’histoire du football tricolore. Une énorme page de l’histoire du club francilien a été écrite, mais l’évènement n’a pas été célébré à la hauteur de l’accomplissement. Et pour cause, ce moment traditionnellement festif, a été célébré avec retenue et avec une grosse pensée pour Sergio Rico, victime d’un traumatisme crânien à la suite d’une chute à cheval. Le portier espagnol est toujours en soins intensifs à l’hôpital universitaire Virgen del Rocío et se trouve dans un «état grave» selon le dernier communiqué médical. Il a longtemps été question d’une célébration plus discrète, voire d’une annulation à l’image du gala de la fondation du club qui a été annulée en soutien à l’Espagnol. Finalement, le PSG a rendu hommage à Sergio Rico de la plus belle des manières.

Le vibrant hommage du Parc des Princes à Sergio Rico

«À la 16e minute du match, nous vous invitons à manifester bruyamment tout votre soutien à Sergio Rico. Faisons en sorte qu’il nous entende depuis Séville !», a déclaré le club de la capitale sur ses réseaux sociaux. Une consigne du PSG qui s’est accompagnée tout au long de la soirée par des gestes de soutien envers Sergio Rico. Durant l’échauffement, une bâche géante a été déployée dans le rond central, avec le #ÁnimoSergioRico. Les Parisiens ont également fait leur entrée à l’échauffement avec un t-shirt en soutien au portier espagnol. Les signes de soutiens se sont poursuivis tout au long de la soirée avec notamment les joueurs du PSG qui ont joué pendant une mi-temps avec la nouvelle tunique domicile pour la saison prochaine, le nom de Sergio Rico dans le dos.

À lire

PSG : Gianluigi Donnarumma veut continuer avec Christophe Galtier

Les supporters parisiens, emmenés par le CUP, ont de leur côté repris à plusieurs reprises des chants à son honneur. Jusqu’à cette fameuse 16ème minute, où le Parc des Princes s’est levé comme un seul homme pour envoyer toutes ses forces à Sergio Rico. Et comme un symbole, c’est Sergio Ramos - buteur pour sa dernière avec le PSG - qui a ouvert le score à la 16ème minute et ainsi rendre le plus bel hommage à Sergio Rico. Dans la foulée, le Parc des Princes lance un nouveau tifo à l’effigie de Sergio Rico avec une minute d’applaudissements. En bon capitaine, Kylian Mbappé rend honneur à son tour hommage au gardien de 29 ans en doublant la mise sur penalty. Le Français court vers son banc pour brandir un maillot de son coéquipier. Le reste de la soirée se transforme en véritable cauchemar avec une remontada de Clermont qui gâche la fête parisienne. Le PSG subie une nouvelle remontada et conclut sa saison sur une fausse note en concédant la 7ème défaite de la saison.

La suite après cette publicité

Le titre de champion de France dédié à Sergio Rico

Mais l’essentiel était ailleurs ce soir. Le 11ème titre de champion de France oui, mais surtout un puissant soutien à Sergio Rico. Au micro de Canal+, Kylian Mbappé a tenu un discours dans ce sens. ««Le plus important, c’était l’hommage à Sergio. Comme on a dit, il y a plus important que le football. Sur le terrain, on était déjà champions. On aurait perdu 22-0, ça n’aurait rien changé pour nous. Il fallait vraiment qu’on rende hommage à Sergio. Je pense qu’on est tous touchés, c’est une situation extrêmement grave. Ça nous a préoccupés toute la semaine et on a voulu lui rendre hommage du mieux qu’on pouvait. Le terrain, c’était le terrain. Il faut prier. On remercie toutes les gens, que ce soit au stade, ainsi que tous les gens qui ont soutenu Sergio et sa famille. C’est un moment super difficile, mais le Parc a été incroyable», a-t-il lâché.

Même son de cloche du côté de Christophe Galtier. «Je le disais évidemment que c’est une semaine très difficile dans ce sens là. Un gros message de soutien à Sergio qui se bat et qui gagne jour après jour. Ca va le faire, j’en suis convaincu. Et aussi il était important d’envoyer un message à son épouse, à sa famille et à sa maman. Les supporters l’ont soutenu pendant tout le match. Le club aussi était dans ce sens là. En espérant que dans les jours qui viennent on est de très bonnes nouvelles pour qu’on puisse échanger et le voir et qu’il récupère du mieux possible parce que ça a été quand même un choc dimanche.» Une soirée riche en émotions qui fera quoiqu’il arrive date dans l’histoire du Paris Saint-Germain.