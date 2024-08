Real Madrid : la balle perdue de Marca pour Didier Deschamps

Outre la première remarquée de Kylian Mbappé avec son nouveau club, le Real Madrid démarrait également son ère sans son maître à jouer, Toni Kroos. Patron du milieu de terrain, l’Allemand était la plaque tournante du jeu merengue. Hier soir, Madrid évoluait forcément dans un style différent sans son numéro 8. Et pour Marca, il n’y a rien d’illogique, même si le quotidien madrilène a surpris en envoyant une pique à… Didier Deschamps.

« C’est quelque chose qui était clair et que tout le monde doit comprendre. La retraite de Kroos s’accompagne d’un changement radical. On l’a su dès que l’Allemand a annoncé son départ. Sans ce joueur de commandement et de contrôle absolu, le nouveau Madrid est autre chose, une équipe avec moins de contrôle et plus de verticalité. Contre l’Atalanta, on a vu Courtois faire des passes longues comme jamais il n’en avait fait. Un aspect, d’ailleurs, dans lequel le Belge s’est beaucoup amélioré. Les ballons qu’il était impossible de passer à Kroos, parce que personne ne pensait à rien d’autre qu’à ne pas lui donner, volent maintenant de terrain en terrain à la recherche de la vitesse mortelle de Vinicius et Mbappé. Madrid en profitera beaucoup, c’est clair. Encore faut-il qu’ils ne tombent pas dans le travers de Deschamps, qui fait primer le muscle sur le talent au milieu de terrain. » Le sélectionneur tricolore appréciera.