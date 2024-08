Real Madrid : la folle première de Kylian Mbappé

Il en rêvait, il l’a fait. Premier match et premier but pour Kylian Mbappé avec le Real Madrid, avec en prime un premier trophée, l’attaquant ne pouvait pas espérer des débuts aussi parfaits. Ce soir, le Français et son nouveau club ont remporté la Super Coupe d’Europe contre l’Atalanta 2-0. Après une première période ennuyeuse où les moindres faits et gestes de Mbappé étaient scrutés, c’est Valverde qui a ouvert le score, avant de voir son nouveau coéquipier inscrire le but du break. Une action qui fait déjà le tour du monde.

La suite après cette publicité

Les 4 stars offensives du Real Madrid ont touché le ballon, d’abord avec Rodrygo, qui récupérait le ballon dans les pieds bergamasques, puis Vinicius, lequel trouvait Bellingham au second poteau. L’Anglais temporisait pour attendre l’appel entre deux défenseurs du Français et lui offrir son tout premier but (69e). Le début d’une longue série sans doute, avant de sortir (83e) sous les applaudissements de ses supporters en fin de rencontre, remplacé par Brahim Diaz. Ça valait bien une célébration avec l’ensemble du groupe lors de la remise du trophée.

À lire

Real Madrid : Florentino Pérez juge la première de Kylian Mbappé

Premier match, premier but, premier trophée

Mais avant cela, tout n’a pas été parfait non plus, et heureusement pour les futurs adversaires de la Casa Blanca. Il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Aligné en numéro 9, aux côtés de Rodrygo à droite et de Vinicius à gauche, le capitaine des Bleus a vécu un début de rencontre très moyen, à l’image de son équipe bien cadenassée par la Dea de Gasperini. Les Italiens se sont même montrés plus menaçants, sans toutefois se créer de grosses situations. Ancelotti a dû donner quelques consignes à la pause et la baisse physique de l’Atalanta ont fait la différence.

La suite après cette publicité

Les deux tentatives d’accélération de Mbappé sur le côté gauche en début de seconde période ont donné le ton à une prestation plus consistante. Il s’est parfois marché sur les pieds avec Vinicius, les deux hommes proposant les mêmes solutions au même moment mais c’est bien le débordement du Brésilien qui a fait la différence sur l’ouverture du score. Valverde a bien profité au passage de l’appel de Mbappé au premier poteau, embarquant avec lui Hiem et Kolasinac, pendant que Ruggeri ne coulissait pas suffisamment vite sur l’Uruguayen.

Comme un air de déjà-vu avec le PSG

Tout n’est pas rose bien sûr. Les débuts sont très satisfaisants avec ce but marqué qui change tout. Sans cela, la donne aura été radicalement différente puisque sa prestation d’ensemble ne donne pas lieu à s’emballer plus que de raison. Les supporters du PSG se rappelleront sans doute de ces nombreux matchs où Mbappé sauvait sa performance du soir en marquant un ou plusieurs buts. «Et si je peux en marquer 50, alors ça sera 50» lâchait-il à Radio Marca, rappelant que le but était la chose la plus compliquée et la plus importante en matière de football.