Yassine Ben Hamed va quitter le Royal Antwerp

Ces derniers mois, nous vous avions raconté en largeur l’histoire de Yassine Ben Hamed à Antwerp. Ancien grand espoir de l’OL et du LOSC, le défenseur gauche de 22 ans avait rejoint le Royal Antwerp en 2021. Un passage en Belgique compliqué où il n’aura disputé qu’un seul match avec les pros alors qu’il était censé être un membre régulier de la rotation.

Quatre ans plus tard, Ben Hamed est enfin libre dans quelques jours. Restant au point physiquement ces dernières années avec plusieurs préparateurs physiques, l’international algérien U20 peut s’engager avec qui il le souhaite à partir du 30 juin. Selon nos informations, plusieurs clubs français le convoitent ainsi que des formations néerlandaises et portugaises. Aubagne, auteur d’une belle saison en National, est notamment sur ses traces et tient la corde dans ce dossier. Affaire à suivre…