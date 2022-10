Javier Tebas démolit Kylian Mbappé et le PSG !

La suite après cette publicité

Javier Tebas est en boucle. Depuis plusieurs années maintenant, le président de la Liga est parti en croisade contre le Paris Saint-Germain. Il n'hésite pas à critiquer ce club qui représente tout ce qu'il déteste dans le football. En juin dernier, il avait par exemple détruit le club de la capitale suite à la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, qui était passé d'ailleurs sous le nez du Real Madrid. Interrogé par Marca, Tebas s'était lâché.

«Il est impossible que le PSG ait pu boucler l’opération Mbappé avec le règlement actuel du fair-play financier. Nous n'allons pas seulement nous en tenir à l'UEFA. Nous irons devant les justices française et suisse. Ça suffit. Il faut arrêter cela. C'est l'une des choses dont le Real Madrid s’est plaint. Ils ont raison et nous allons les soutenir pour le bien du football européen (...) Cette semaine, nous dénoncerons également le PSG, la semaine dernière nous l'avons fait avec City.»

Tebas ne lâche pas le PSG

Le patron du foot espagnol a donc décidé d'attaquer le PSG en justice. Il a décidé d'en faire de même avec Nasser Al-Khelaïfi. Le 14 octobre, The Athletic a révélé que Javier Tebas a saisi la justice car il reproche à NAK, qui est également le patron de beIN Media Group, de ne pas avoir payé tous les droits télés en Espagne. Il réclame ainsi 51 millions d'euros. La guerre fait donc toujours rage entre Tebas et le PSG. Ce mercredi, le dirigeant ibérique a de nouveau attaqué Paris.

Dans sa ligne de mire tout d'abord, Kylian Mbappé. Dimanche, Le Parisien a dévoilé les chiffres fous du contrat de l'international tricolore. Ainsi, le joueur de 23 ans aurait touché une prime à la signature de 180 M€, payés en trois saisons, avant de percevoir un salaire de 72 M€ par an (6 M€ mensuels). Le champion du monde 2018 possède aussi une prime de fidélité de 240 M€ bruts étalée sur trois ans (70 M€ en 2022, 80 M€ en 2023 et 90 M€ en 2024). On parle d'une opération d'un montant global de 630 M€ si le joueur va au bout de son contrat jusqu'en 2025. De quoi rendre fou Tebas qui s'est exprimé dans L'Equipe ce mercredi.

Mbappé et Paris le rendent fou de rage

«On savait que pour que Mbappé reste au PSG, il faudrait le payer très cher. Mais connaissant Al-Khelaïfi, cela me paraît peu... Il n'a pas de limites pour accomplir ses objectifs. Le PSG et Al-Khelaïfi ont démontré que l'argent n'est pas leur problème. S'il avait fallu donner 200 millions de plus à Mbappé, ils les auraient donnés. Pourtant, il est impossible avec les normes actuelles que le PSG puisse supporter de telles dépenses». Il a ensuite flingué le PSG, qui a perdu 224M€ au 30 juin 2021 selon la DNCG, et la LFP. «Sur les six ou sept dernières saisons, le PSG a perdu 1 milliard d'euros. Il rompt l'écosystème du football européen. Comment les autres clubs peuvent-ils être en concurrence avec quelqu'un qui perd 1 milliard d'euros ? C'est compliqué».

Il ne comprend pas comment Paris peut être autorisé à participer aux compétitions. «Je ne me l'explique pas. Et c'est pour cela que nous le dénonçons (des plaintes ont été déposées par la Liga en France et au niveau européen contre le PSG). Il y a une certaine volonté de l'UEFA, mais il faut des décisions plus rapides et plus efficaces dans l'application des normes qui existent». Il attend des sanctions plus fortes de la part de l'UEFA, qui a sanctionné le PSG d'une amende de 65 M€, dont 55 M€ avec sursis, pour manque de respect du fair-play financier. «10 M€, pour le PSG et Nasser, c'est un café ! Les sanctions doivent être dissuasives et toucher aussi le sportif. Celles qui ont été prises ne le sont pas. Ces pénalités progressives ne fonctionnent pas, il faut sanctionner dès maintenant.» Paris est prévenu, Javier Tebas ne lâche pas le morceau !