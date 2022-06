Javier Tebas en remet une couche sur le PSG

Décidément, le PSG dérange plus en Espagne qu'en France. Pas un jour ne passe sans que le club de la capitale ne soit évoqué de l'autre côté des Pyrénées. Cette fois encore, c'est Javier Tebas, le président de La Liga, qui s'est exprimé pour Marca sur le PSG après la plainte déposée à l'encontre du club : «nous ne dénonçons pas le PSG à cause du cas Mbappé ou à cause de Madrid. Nous le faisons pour l'écosystème du football européen. Nous avons déjà dénoncé City et le PSG en 2017. Les deux clubs ont été sanctionnés par l'UEFA, et dans deux décisions surprenantes, le TAS a annulé les décisions des deux clubs. Si nous devions fermer les yeux sur les questions de contrôle économique et de tricherie, nous enfreindrions nos règles de gouvernance. Nous voulons que la compétition soit aussi propre que possible et ces clubs font beaucoup de tort au contrôle économique.»

La suite après cette publicité

Ce qui est reproché au PSG s'est donc ce dopage économique déloyal : «le problème n'est pas qu'un État soit propriétaire d'un club, le problème est que ce sont généralement ces clubs qui ont un comportement répréhensible dans la sphère économique, au regard des règles du fair-play financier et des règles futures. Ces comportements répréhensibles sont identifiables : généralement, les parrainages ne sont pas au prix du marché, ils sont surévalués. Il est impossible qu'ils aient 200 millions d'euros de revenus commerciaux de plus que les autres, ce n'est pas un fait réel. Une indication est leur nombre de followers sur les réseaux sociaux. Ils ont 18% de revenus commerciaux de plus que la moyenne de tous les autres grands clubs.»