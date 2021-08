L'Atalanta Bergame s'offre Teun Koopmeiners

Un temps courtisé par le Stade Rennais comme nous vous le révélions, Teun Koopmeiners (23 ans) quitte finalement l'AZ Alkmaar, son club formateur, pour rejoindre l'Atalanta Bergame. D'après les médias italiens, l'AZ devrait empocher environ 14 millions d'euros dans la transaction. L'international néerlandais (1 sélection) s'est quant à lui engagé avec la Dea jusqu'en 2026.

Réputé pour sa qualité de passe, Koopmeiners est également très à l'aise dans la finition. Il a ainsi inscrit 15 buts en Eredivisie la saison passée, 11 en 2019-2020, 8 en 2018-2019. Un talent que le milieu néerlandais pourra largement exprimer dans le projet de jeu ambitieux proposé par le club italien.

🚨 𝐀𝐍𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐊𝐎𝐎𝐏𝐌𝐄𝐈𝐍𝐄𝐑𝐒 🚨

Teun #Koopmeiners è un nuovo giocatore dell’Atalanta! ⚫️🔵 Welkom, Teun! 🇳🇱👋



🚨 𝐖𝐄 𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄 𝐊𝐎𝐎𝐏𝐌𝐄𝐈𝐍𝐄𝐑𝐒 🚨

Koopmeiners is a new #Atalanta player! 🤝 Welcome, Teun! 😍#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/l1ZcGQxM3B