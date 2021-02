Serie A : Benevento accroche la Sampdoria

La formation de Claudio Ranieri perd deux points sur la pelouse de Benevento à l'occasion de la 21e journée de Serie A (1-1). C'est pourtant bien la Sampdoria qui a le mieux débuté ce match. Ernesto Torregrossa a d'ailleurs rapidement marqué, avant d'être signalé en position de hors-jeu (22e). Ensuite, l'ancien Monégasque Keita Baldé a forcé Lorenzo Montipo à une belle parade juste avant la pause (45e). Mais au retour des vestiaires, le vent a tourné. Gianluca Caprari a éliminé dans les 16 mètres 50, puis a un décoché un tir finalement repoussé (51e). Et, quelques instants plus tard, Riccardo Improta s’est à son tour enfoncé dans la surface, avant de remiser en retrait sur Federico Barba, qui a tout de suite retrouvé Gianluca Caprari à gauche du but adverse.

Ce dernier, sans se poser de question, a alors frappé en force au premier poteau où Emil Audero n’a pas bouché l’angle (1-0, 55e). Si Gianluca Lapadula est encore sorti deux fois de sa boîte (68e, 72e), Benevento a surtout fait le dos rond après l'ouverture du score. Si bien qu'à dix minutes du terme Keita Baldé a égalisé en propulsant au fond des filets le cuir, après un bon débordement à droite de Mikkel Damsgaard et consécutivement à un corner mal repoussé (1-1, 80e). Benevento n'a toujours pas gagné le moindre match en championnat depuis un mois et reste douzième, la Samp est dizième.