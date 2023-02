Hussayn Touati, l’ancien de l’OL et du PSG qui a la cote en Suisse

Un talent qui retrouve des couleurs. Natif de Pontoise, Hussayn Touati a fait ses premières classes à l’Entente SSG, toujours dans le Val-d’Oise, avant d’être repéré par l’OL. Après avoir fait ses gammes entre Rhône et Saône, jusqu’aux U19 des Gones, celui qui possède aussi la nationalité algérienne et marocaine a retrouvé la région parisienne en évoluant au PSG, pendant deux saisons (2019-2021), en U19 Nat. Également apparu en Youth League avec les Rouge et Bleu, notamment contre le Real Madrid, Hussayn Touati n’a toutefois pas été conservé à l’été 2021. Il a d’ailleurs dû prendre son mal en patience pour retrouver un club.

Mais un an plus tard, sans jamais n’avoir rien lâché, le jeune joueur aujourd’hui âgé de 21 ans a filé du côté de la Suisse, au Servette FC, où il a signé son premier contrat professionnel. Hussayn Touati a été bien inspiré, puisqu’il fait sensation chez nos voisins suisses. En 15 apparitions avec la réserve, il a déjà planté 11 pions et délivré 9 passes décisives du côté de Genève. Ses performances lui ont même ouvert les portes de l’équipe première à deux reprises, où il a même délivré une offrande, tout en donnat des idées à sa direction. Selon nos informations, le Servette a offert une prolongation à Touati, qui est aussi dans le viseur de deux clubs suisses et d’un club turc. Le meilleur reste donc à venir pour cet ancien de l’OL et du PSG.

