L’Eintracht Francfort s’intéresse à un ancien de l’OL pour renforcer son attaque

Alors que le mercato hivernal débutera dans un peu moins d’un mois, beaucoup de clubs commencent déjà à se positionner sur plusieurs profils afin de corriger des choses qui leur ont posé problème en ce début de saison. Septième de Bundesliga, l’Eintracht Francfort a des problèmes offensifs alors que les Aigles n’ont pas réussi à remplacer Randal Kolo Muani, parti au PSG en fin de mercato.

Forcément, cette situation agace les dirigeants des Aigles qui ont déjà ciblé leur attaquant idéal pour cet hiver, selon les indiscrétions de Bild. En effet, d’après le quotidien allemand, Jean-Philippe Mateta souhaiterait revenir en Allemagne et figure parmi les cibles de l’Eintracht. Le buteur de Crystal Palace, passé par l’OL et Mayence, est sous contrat jusqu’en 2026 avec le club londonien et sa direction n’exigerait qu’une dizaine de millions d’euros pour le libérer.