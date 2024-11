Angers-PSG : la réaction à chaud de Bradley Barcola

Ce samedi soir, le PSG a déroulé son football face à Angers lors de la 11e journée de Ligue 1 (4-2). Les Parisiens menaient de 4 buts après 45 minutes et se sont relâchés en seconde période, encaissant ainsi deux réalisations angevines. Dans le premier acte, Bradley Barcola avait notamment réussi à s’offrir un doublé pour conforter son fauteuil de meilleur buteur de la Ligue 1 (10 buts en 11 matches).

Remplacé à la mi-temps pour souffler, l’ancien de l’OL s’est présenté au micro de DAZN en fin de rencontre et a souligné la rencontre en deux temps de son équipe. « Oui, il faut retenir la première période. Quatre buts, c’est bien, on a bien joué en première période. On s’est relâché en deuxième période. C’est dommage de gâcher ça, mais on a fait un beau match. Ma sortie ? J’ai joué, le coach ne m’avait rien dit avant le match. J’ai fait la première période à fond et voilà », a déclaré l’international français.