Hambourg : deux clubs français et le Napoli à la lutte pour la révélation Amadou Onana

Les clubs allemands aiment beaucoup les jeunes pépites de Ligue 1 et la réciproque est rarement vraie. Pourtant, Amadou Onana (19 ans), révélation de la saison du côté d’Hambourg, plaît beaucoup à deux clubs français. Si le premier club n’a pas filtré, il figure dans le top 5 de Ligue 1. Quant au second, il s’agit du RC Lens. Le club artésien apprécie beaucoup les qualités de cet international espoir belge débarqué en début de saison au HSV en provenance de l'équipe U19 d’Hoffenheim.

D’origine sénégalaise de part sa mère et camerounais par son père, ce milieu de terrain ambidextre a débarqué très jeune en Belgique à l’âge de 11 ans. Formé à Zulte Waregem, Onana a fait le grand saut pour l’Allemagne en 2017 comme il l’expliquait il y a quelques mois à Walfoot.be. « J'avais peu d'opportunités à Zulte Waregem donc après y avoir peu joué, j'ai pu aller passer un test à Hoffenheim. Beaucoup de personnes ont tenté de m'en dissuader, mais ma soeur et moi avons décidé de saisir cette chance… Une fois à Hoffenheim, j'ai dû m'adapter le plus vite possible, je me suis fait à la culture allemande, j'ai appris la langue. »

Des débuts remarqués avec Hambourg, une sélection chez les espoirs belges

En début d’année, faute de perspective, il quitte Hoffenheim pour Hambourg sous l’impulsion de sa sœur, Melissa qui s’occupe de ses intérêts. Après quelques jours d’adaptation, il intègre l’équipe première et marque pour sa première avec le HSV en Coupe d’Allemagne. Il ne quittera plus l’équipe totalisant 23 apparitions en deuxième division allemande pour trois buts et participant largement à la belle saison de l’emblématique club allemand, actuel 4e de deuxième division et toujours en lice pour remonter en Bundesliga à deux journées de la fin.

Joueur longiligne (1m95), bon de la tête, Onana est un milieu défensif box to box technique. Très mature pour son âge et très à l'aise avec les langues (il en parle 5), le jeune hambourgeois possède un profil qui a déjà tapé dans l’œil de nombreux observateurs. D’ailleurs, outre les deux clubs français, le Napoli est également sur le coup. Arrivé libre l’été dernier, Amadou Onana est estimé aujourd’hui entre 5 et 7 M€. Une somme qui devrait convaincre le HSV de lâcher son grand espoir récemment appelé chez les espoirs belges par Jacky Mathijssen. Une année pour le moins réussie pour l’ancien pensionnaire de la réserve d’Hoffenheim. Et ce n’est peut-être pas fini…