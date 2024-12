Real Madrid : Vinicius Jr estime être le meilleur du monde grâce à Cristiano Ronaldo

Tout le monde se souvient encore du lundi 28 octobre. Dans la fraîcheur d’une soirée parisienne anodine, le Real Madrid avait décidé de faire faux bond au monde du football. Pourquoi ? Alors qu’il semblait promis à la distinction depuis des mois, Vinicius Junior n’avait finalement pas remporté le Ballon d’Or. Un crève-cœur pour le Brésilien qui avait vu Rodri glaner le trophée au nez et à la barbe de ses détracteurs. Ces derniers firent plus nombreux après que l’Espagnol ait remporté ce titre et l’indignation est toujours palpable dans leurs rangs.

Ce vendredi, les Globe Soccer Awards avaient lieu. Une cérémonie durant laquelle Cristiano Ronaldo a eu l’opportunité de beaucoup d’exprimer. Après avoir mis une cartouche à la Ligue 1, CR7 est revenu sur le Ballon d’Or et a affirmé que Vinicius aurait dû remporter ce titre. Une déclaration qui a donné des ailes à l’ailier brésilien du Real Madrid qui s’est lui-même enflammé au moment d’obtenir le titre de meilleur joueur de l’année : «si Cristiano dit que je suis le meilleur alors ça veut dire que je le suis. C’est mon idole et entendre ces mots est un honneur.» Voilà qui est dit.