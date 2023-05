PSG : les supporters réclament la démission de la direction devant le siège du club

La suite après cette publicité

Ce n’est pas la fin de saison rêvée du côté du Paris Saint-Germain. En plus des éliminations en Ligue des Champions (v. Bayern Munich) et la Coupe de France (v. Olympique de Marseille), le club de la capitale n’a pas encore assuré un onzième sacre final en Ligue 1, notamment après la défaite à domicile face à Lorient, conjuguée à la victoire de l’OM contre Auxerre, lui permettant de réduire l’écart entre le leader et le dauphin à 5 points, alors qu’il reste encore 5 journées à disputer en championnat.

En plus des dernières performances sportives décevantes, le PSG est pris à parti par ses propres supporters quant aux choix de la direction sportive, remettant en cause notamment la gestion globale du club, la liberté des supporters, la volonté de rester au Parc des Princes ou encore le recrutement récent. Plusieurs dizaines d’ultras se sont d’ailleurs rassemblés devant le siège du club, à Boulogne-Billancourt, pour demander à l’unisson la démission des dirigeants en place, avec des «Direction démission» et des banderoles hostiles. Ambiance.

À lire

