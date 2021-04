LdC : Rothen s'en prend à Neymar et Mbappé !

La suite après cette publicité

Consultant sur RMC Sport, Jérôme Rothen a commenté la rencontre entre le PSG et Manchester City (1-2, 1/2 finale aller de Ligue des Champions). Et l'ancien joueur du club de la capitale n'a pas été tendre avec Neymar et Kylian Mbappé à l'issue de la rencontre, dont les efforts défensifs ont été, selon lui, clairement insuffisants.

« Pour moi, c'est un problème physique dû au mental. L'état d'esprit de certains en deuxième mi-temps n'est pas digne d'une demi-finale de Ligue des Champions. On ne va pas tomber tout le temps sur Neymar et Mbappé mais je suis désolé. Quand je vois à la 50e minute un long ballon dans le camp de Manchester City et que ces deux joueurs-là mettent trois minutes pour se replacer au niveau du rond central, ce n'est pas normal ! Pour moi, c'est mental. Ne me dîtes pas que Neymar, Mbappé, et même Verratti sur la qualité de sa deuxième mi-temps, ne sont pas capables de faire 60-70 minutes d'un très bon niveau physique. Ou dans ce cas-là, il faut faire un autre sport. Bien sûr que c'est dur de jour contre City. Je m'imagine voir le ballon passer de droite à gauche, 10 fois, 20 fois, bien sûr que c'est chiant ! Mais si en plus, des joueurs s'en foutent de comment on récupère le ballon et baissent la tête et ne font pas assez d'efforts... Rappelez-vous des efforts de Neymar et Mbappé contre le Bayern Munich. Aujourd'hui, on n'a pas vu ça. »