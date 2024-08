David De Gea va enfin retrouver un club

Sans club pendant près d’un an, David De Gea (33 ans) va enfin retrouver un club. Libre depuis la fin de son contrat avec Manchester United, le portier espagnol va débarquer en Italie et plus précisément à la Fiorentina. Selon Sky Italia, l’accord est proche dans ce dossier.

Ainsi, David De Gea devrait signer pour un an avec la Viola avec une autre saison en option. En parallèle, cette transaction devrait permettre à Pietro Terracciano de quitter le club toscan pour prendre la direction de Monza, orphelin de Michele Di Gregorio, parti à la Juve.