Chelsea : la machine à marquer Pierre-Emerick Aubameyang bluffe déjà tout le monde

Du coin rouge au coin bleu. En six mois, Pierre-Emerick Aubameyang est passé d'Arsenal à Chelsea. Entre temps, le Gabonais a vécu une moitié de saison au FC Barcelone. Là-bas, il s'est rapidement épanoui lui qui a inscrit 13 buts et délivré 1 passe décisive en 23 apparitions toutes compétitions confondues, dont 18 en tant que titulaire. Une adaptation express pour l'ancien joueur du Borussia Dortmund qui a retrouvé son ami Ousmane Dembélé en Catalogne tout en marquant des points aux yeux de Xavi. Mais PEA a finalement quitté les Culés après seulement quelques mois.

Ce n'était pas forcément son envie. Ni celle de son entraîneur d'ailleurs. Mais les Blaugranas, dans le dur financièrement, devaient dégraisser. Vendre Aubameyang n'était pas la priorité. Toutefois, entre les joueurs qui ne voulaient pas partir (Memphis, De Jong) et ceux qui n'attiraient pas les clubs, le Barça a dû se résoudre à laisser filer le Gabonais. D'autant que le FCB a fait appel à Robert Lewandowski. Un attaquant venu pour jouer en tant que titulaire. Ce qui aurait offert moins de temps de jeu à PEA. Quand Chelsea et surtout Thomas Tuchel sont venus frapper à la porte, les Culés l'ont donc ouvert en grand.

Aubameyang enchaîne les buts

De son côté, le joueur de 33 ans a fini par accepter les appels du pied du coach qu'il avait connu au BVB. Malheureusement, Tuchel a été rapidement remercié début septembre. Pas forcément rassurant pour Aubameyang, qui a vu Graham Potter prendre le relais. Malgré tout, cela n'a pas semblé perturber l'avant-centre. Après deux premiers matches sans inscrire le moindre but (face au Dinamo Zagreb et à Salzbourg en Ligue des Champions, ndlr), "Aubame" est enfin lancé. Titulaire face à Crystal Palace le 1er octobre, il a ouvert son compteur but. Il a enchaîné le 5 octobre avec un nouveau but face à Milan en C1.

Hier soir, Pierre-Emerick Aubamayeng, qui a été agressé chez lui à Barcelone cet été, a récidivé. Il a signé le but du 2-0 en concluant une belle action collective (2-0). Une jolie soirée pour l'attaquant qui soigne ses statistiques. Il en est désormais à 3 buts et 1 passe décisive en 5 matches avec Chelsea. Il reste d'ailleurs sur une série de 3 buts lors des 3 dernières rencontres. The Sun lui a même accordé la note de 7 pour sa prestation, avec le commentaire suivant : «2 buts consécutifs en Ligue des champions pour la première fois depuis 2017 avec le Borussia Dortmund. Il a parfaitement conclu. Il a l'air plein de confiance.»

Il fait l'unanimité chez les Blues

Football London lui a donné la même note et a ajouté : «il a marqué un joli but. Il est à présent le joueur que tous les fans de Chelsea attendaient. Un vrai numéro 9». De son côté, le London Evening Standard est également emballé. «Pierre-Emerick Aubameyang fait taire les critiques en se battant pour Chelsea après le limogeage de Thomas Tuchel. Il a inscrit trois buts lors de ses trois derniers matchs à Chelsea pour annoncer son arrivée en tant que n°9 du club».

Le média anglais a ajouté : «il était en forme et inspiré en Italie, lui qui a produit le plus de tirs, crée le plus d'occasions et offert la possibilité d'avoir des touches de balle dans la surface adverse, avant de sortir sous les applaudissements à dix minutes de la fin». Une rencontre réussie pour le joueur félicité par Graham Potter. «Non, nous n'avons rien fait de spécial, tout dépend de lui. Il a amélioré sa condition physique. Nous avons déjà dit qu'il venait de vivre d'un été difficile, il s'agissait donc d'accumuler des minutes en match. Plus c'est le cas, plus il devient plus fort. Plus nous le comprenons, plus il nous comprend». Aubameyang aura l'occasion d'enchaîner ce week-end face à Aston Villa. La machine est lancée !