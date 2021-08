West Ham met la main sur un nouvel international tchèque

Pour renforcer son entrejeu où l'on retrouve Declan Rice, Tomáš Souček et Mark Noble, West Ham avait identifié l'international tchèque. Alex Kràl. Âgé de 23 ans, ce dernier débarque en provenance du Spartak Moscou sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat.

Les Hammers débourseront alors 14 millions d'euros à l'été 2022. Un renfort de choix qui renforce la colonie tchèque composée de Tomáš Souček, Vladimír Coufal et désormais Alex Kràl. «West Ham United est ravi d'annoncer la signature du milieu de terrain international tchèque Alex Král. Le joueur de 23 ans rejoint les Hammers du Spartak Moscou pour un prêt d'une saison avec obligation d'achat, rejoignant ses compatriotes et anciens coéquipiers du Slavia Prague Tomáš Souček et Vladimír Coufal au stade de Londres» peut-on lire sur un communiqué.