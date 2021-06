Euro 2020 : Alvaro Morata frustré par le match face à la Pologne

Très critiqué ces derniers temps, Alvaro Morata a retrouvé de la confiance ce samedi face à la Pologne. S’il a encore raté quelques occasions, il a été bien meilleur et a surtout trouvé le chemin des filets très tôt dans la rencontre. Mais malgré son ouverture du score, la Roja n’a pas fait mieux que match nul 1-1. Un résultat qui n’arrange pas l’Espagne et qui a surtout frustré l’attaquant de la Juventus comme il l’a expliqué en conférence de presse.

« Encore un match qui nous échappe, on a une finale pour être en 8e de finale. Je ne sais pas quoi dire d’autre. Le match nous a échappé, nous avons eu des occasions de le gagner et le football est comme ça. Mon but n'a pas d'importance, nous avons fait match nul. Je me fiche de marquer ou non, ce que je veux, c'est gagner et nous n'avons pas gagné. Je suis reconnaissant de la confiance de l'entraîneur, cela continue et nous devons aller de l'avant. Quand il y a des moments difficiles, il faut insister et aller de l'avant. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous sommes dans un pays où il est libre et facile de donner son avis, laissez-les dire ce qu'ils veulent, nous allons tout donner. »