Real Madrid : réunion décisive entre Carlo Ancelotti et Florentino Pérez

Le Real Madrid rentre dans son money-time. Alors que les Madrilènes vont disputer la finale de la Coupe du Roi ce samedi face à Osasuna, puis affronter Manchester City dans une confrontation aller-retour en Ligue des champions, un sommet a été organisé entre Florentino Pérez et Carlo Ancelotti, selon Marca. Ces derniers ont notamment évoqué les récents résultats médiocres de la Maison Blanche, notamment contre la Real Sociedad et Girona.

Deux revers qui n’ont plus à personne au sein de la direction. La rencontre entre le patron des Merengues et le coach italien a été fluide comme les précédentes. L’objectif est de faire oublier le visage du Real Madrid ces derniers temps et de réagir rapidement. L’an dernier, une réunion avait été également organisée au même moment de la saison. On connaît le résultat…

