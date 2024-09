PSG : la belle déclaration d’amour de Thiago Silva

Parti de Chelsea cet été pour aller du côté de Fluminense, Thiago Silva (40 ans) continue de s’amuser du côté du Brésil. Alors qu’il a quitté le Paris Saint-Germain en 2020 après huit saisons dans la capitale française, l’international brésilien reste attaché au club où il aura vécu la majeure partie de sa carrière. Dans un entretien pour le site web du club francilien, Thiago Silva est revenu sur son rapport avec le Paris Saint-Germain et son attachement au club de la capitale française. Il en a profité pour faire une belle déclaration d’amour au PSG.

« Bien sûr, je regarde tous les matches dès que j’en ai l’opportunité ! Et c’est étrange parce qu’à chaque fois que je regarde le Paris Saint-Germain, j’ai l’impression d’être encore au club. Je pense que c’est parce que je m’étais identifié à Paris et que ça fait partie de moi. Ça a été la période la plus importante de ma vie en tant que joueur professionnel et en tant que père de famille. C’était magnifique. Qu’est-ce que je peux dire de plus ? Je souhaite simplement le meilleur au club, aux supporters, à la ville. Le Paris Saint-Germain c’est magique et c’est magnifique !», a-t-il ainsi déclaré.