Régis Le Bris nommé entraîneur du FC Lorient

Après l’annonce du départ de Christophe Pélissier dimanche, le FC Lorient a officialisé ce lundi dans un communiqué l’arrivée de son nouvel entraineur, Régis Le Bris. Le technicien français de 46 ans rejoint les Merlus pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2025. Le Bris qui est à Lorient depuis 2012 au poste de directeur du centre, a ensuite été nommé en 2015 entraîneur de l’équipe réserve du club breton, un poste qu’il occupait jusqu’à présent.

« Je tiens à vous faire part de ma fierté et de mon immense bonheur d’être nommé entraîneur de l’équipe première du FC Lorient aujourd’hui. Je tiens à remercier les dirigeants lorientais pour la confiance qu’ils m’accordent. En tant que directeur et entraineur du centre de formation, j’ai apporté ma contribution à la construction du projet du FC Lorient depuis 10 ans. Cette nouvelle étape s’inscrit dans la continuité de ce qui a déjà été réalisé et nous allons l’aborder avec humilité et ambition », a déclaré le nouveau technicien lorientais au moment de sa nomination.