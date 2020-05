Billy Ketkeophomphone rejoint l'USL Dunkerque !

Joueur emblématique de Tours et du SCO Angers, Billy Ketkeophomphone n'avait pas été épargné par les blessures. Eloigné des terrains plus d'un an, passé par la case chômage après une expérience compliquée à Auxerre, il avait fréquenté l’UNFP FC l'été dernier, avant de rebondir au SO Cholet, en National 1 (5 buts, 2 passes, 12 matches).

Libre, le milieu de 30 ans passé par l'INF Clairefontaine et formé au RC Strasbourg Alsace a choisi de s'engager en faveur de l'USL Dunkerque, tout juste promu en Ligue 2. «C’est un joueur qui va nous aider par sa touche technique et son expérience du haut niveau. Il a un super état d’esprit comme on l’aime à Dunkerque», a déclaré son nouvel entraîneur, Fabien Mercadal.