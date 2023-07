Le troll de Juan Mata à Mauro Icardi

La suite après cette publicité

Un an et puis s’en va. Arrivé l’été dernier à Galatasaray, Juan Mata quitte déjà le club turc. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 18 matchs de Süper Lig cette saison, le milieu de terrain espagnol aura également remporté le championnat. Un trophée de plus à ranger dans l’armoire pour l’ancien joueur de Chelsea et de Manchester United notamment. Sur ses réseaux sociaux, le vainqueur de la Ligue des Champions 2012 a communiqué son départ de Galatasaray, tout en ayant une petite pensée pour son coéquipier Mauro Icardi.

"Merci de m’avoir offert le trophée qui me manquait, mais tu me dois quand même l’argent de nos paris sur les coups francs directs ", ironise Juan Mata à propos de l’attaquant argentin. À 35 ans, le meneur de jeu espagnol pourrait envisager une dernière aventure exotique, à moins qu’il ne mette un terme à sa carrière.

