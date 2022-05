Real Madrid : le match de mammouth de Thibaut Courtois

La suite après cette publicité

Et de 14 ! Opposé à Liverpool ce samedi soir au Stade de France en finale de la Ligue des Champions 2021-2022, le Real Madrid a remporté la quatorzième C1 de son histoire en s'imposant 1-0 face aux Reds grâce à un but de Vinicius Jr. Mais si le Brésilien a marqué ce but si important, un autre homme est sorti du lot : Thibaut Courtois. Encore une fois titulaire dans les cages madrilènes pour son cinquantième match de la saison toutes compétitions confondues en club, le gardien belge a sorti une prestation parfaite, couronnée d'un 10/10 par notre rédaction pour le titre d'homme du match.

Que ce soit face à Mohamed Salah, Thiago Alcantara ou même Sadio Mané, le portier âgé de 30 ans a tout arrêté ou repoussé, étant même aidé par son poteau sur le tir du Sénégalais en première période. Infranchissable, l'international belge (94 sélections) a sorti neuf arrêts, un record dans une finale de C1 depuis qu'Opta analyse la compétition. Et si on regarde sur toute la saison de Ligue des Champions, Thibaut Courtois a réalisé 59 parades ! Tout simplement incroyable. Présent au micro de BT Sport après la partie, le principal concerné a alors répondu à ses détracteurs.

«Il fallait que je gagne la finale pour mettre du respect sur mon nom»

«Hier (vendredi, NDLR) en conférence de presse, j'ai dit qu'il fallait gagner la finale, qu'il fallait écrire l'histoire. J'ai été humble aujourd'hui, il fallait que je la gagne pour ma carrière, pour le travail que j'ai fait, pour mettre du respect sur mon nom. Je ne suis pas assez respecté surtout en Angleterre. J'ai eu beaucoup de critiques sur ma saison. Je suis très fier de l'équipe et quand il fallait répondre présent, j'étais là», a envoyé le Belge depuis la pelouse du Stade de France pour le plus grand plaisir de ses fans.

Relancé ensuite sur la saison de la Casa Blanca, l'ancien portier de Chelsea a été clair : «on a battu les plus grands clubs du monde, c'était notre année. Aujourd'hui (samedi, NDLR), Liverpool était encore très fort, ils ont fait un très gros match mais on a fait la différence.» Finaliste malheureux en 2014 avec l'Atlético de Madrid face aux Merengues justement, Thibaut Courtois est désormais de l'autre côté, le sourire aux lèvres. Et quand on regarde sa saison de plus près, c'est clairement mérité.