PSG : un supporter touche le jackpot en revendant son abonnement

Ce n’est un secret pour personne : les billets pour voir le PSG évoluait au Parc des Princes sont souvent à des tarifs très élevés. Et à ce petit jeu-là, certains supporters se font des fortunes grâce à la plateforme officielle de revente TicketPlace pour revendre ses places d’abonnés. Interrogé par France Bleu, un fan (qui a souhaité rester anonyme) a avoué qu’il revendait son abonnement en virage Boulogne Bas à prix d’or. Ce dernier lui a coûté 624 euros et au total cette saison, il a fait 2180 euros de bénéfices en revendant ses places.

« Cette saison, je n’ai vu aucun match. Je ne suis plus en région parisienne depuis un an, j’ai longuement hésité à lâcher mon abonnement et puis je me suis dit : 'je le garde et je vais me faire des sous’ car si ce n’est pas moi c’est un autre qui va en profiter. Je suis froid et clinique sur cet abonnement. Tout le monde se gave du gâteau de la revente. Après avoir pris mon argent sur la vente de mon abonnement, le PSG reprend une com sur la revente (ndlr, une commission entre 10 et 12%), l’Etat nous impose sur le bénef’, donc moi, je prends ma part. »

