Romain Faivre est de retour à Brest

Un an et demi après son départ de Brest, Romain Faivre est de retour dans le Finistère. Ce vendredi, le SB29 a officialisé la signature de l’ailier de 26 ans, qui arrive en provenance de Bournemouth sous la forme d’un prêt. Auteur de 5 buts et 1 passe décisive en 17 rencontres de Ligue 1 avec Lorient en première partie de saison dernière, le joueur formé à Monaco n’avait pas connu la même fortune chez les Cherries à partir de janvier, se contentant d’un rôle de troisième voire quatrième solution (5 matches, 0 but, 0 passe décisive).

«Le Stade Brestois 29 est heureux d’annoncer l’arrivée, sous la forme d’un prêt, de Romain Faivre pour la saison 2024-25 en provenance de Bournemouth, club de Premier League. De retour à Brest, Romain Faivre portera le numéro 21 cette saison et va retrouver la Ligue 1 McDonald’s. Il disputera lui aussi la Ligue des Champions pour la 1ère fois de sa carrière. Avec 115 matches de Ligue 1 au compteur, son expérience sera un nouvel atout pour les Ty-Zefs», indique le communiqué de Brest.