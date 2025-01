PSG, Naples : ça brûle pour Khvicha Kvaratskhelia !

Le Paris Saint-Germain est en passe de frapper un premier grand coup lors de ce mercato hivernal. Alors que les dossiers Randal Kolo Muani, Marco Asensio ou encore Milan Skriniar font couler beaucoup d’encre dans le sens des départs, les champions de France en titre s’activent également pour renforcer leur effectif. Bien décidés à s’offrir un profil capable de concurrencer Bradley Barcola, les Rouge et Bleu ont ainsi accéléré sur la piste Khvicha Kvaratskhelia. Déjà ciblé par la formation parisienne l’été dernier, le Géorgien se rapproche d’ailleurs considérablement de la Ville Lumière.

Ces dernières heures, nous vous révélions que deux offres ont été proposées à la direction napolitaine. Une première s’arrête à 45 M€ en plus de Randal Kolo Muani. La seconde monte à 60 M€, avec Milan Skriniar dans les bagages. Pour autant, et toujours selon nos indiscrétions, le Napoli ne souhaite pas intégrer le Slovaque dans le deal. La raison est simple : la formation italienne privilégie la signature de Danilo, actuellement sous les couleurs de la Juve et libre de tout contrat en juin prochain. De quoi mettre fin au deal entre le PSG et Naples ? Rien n’est moins sûr.

Le PSG et Naples en passe de trouver un accord verbal

En effet, nous pouvons vous affirmer qu’un accord verbal est quasiment trouvé entre les deux formations pour l’international géorgien (40 sélections, 17 buts), d’ores et déjà d’accord pour relever ce nouveau défi à Paris. Les deux clubs veulent d’ailleurs sceller l’accord dès la semaine prochaine et selon des sources napolitaines, le prix final de l’opération atteindra les 80 millions d’euros (70 + 10 millions de bonus facilement atteignables). Le rendez-vous entre les délégations française et italienne est prévu en début de semaine prochaine, ce qui devrait coïncider avec la finalisation de l’accord. Dans la capitale française, le natif de Tiflis parapherait alors un contrat de quatre saisons et demie et viendrait considérablement renforcer le secteur offensif des Parisiens, souvent critiqué au cours des derniers mois. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues cette saison, le grand artisan - avec Victor Osimhen - du Scudetto 2023 se rapproche donc très fortement de Paris.

En attendant d’en savoir plus, Khvicha Kvaratskhelia sera lui absent pour la rencontre face au Hellas Vérone, ce dimanche, pour le compte de la 20e journée de Serie A. «Il suit un protocole. Il est toujours aux prises avec une fatigue musculaire» a notamment indiqué une source du club avant la conférence de presse d’Antonio Conte. Une conférence où le technicien italien a d’ailleurs confirmé le départ prochain de son protégé, non sans cacher sa déception. Autant de signaux envoyés laissant logiquement penser que le stade Diego Armando Maradona ne devrait pas revoir l’ailier de 23 ans avec le maillot napolitain…