OM : où en est Mattéo Guendouzi ?

Mattéo Guendouzi a été officiellement annoncé à l'Olympique de Marseille ce mardi. Les négociations avec Arsenal ont pris un peu de temps, mais finalement les Phocéens ont réussi à obtenir le prêt de l'international Espoirs avec une option d'achat quasiment obligatoire de l'ordre de 11 millions d'euros. Une somme qui parait basse vu le potentiel du joueur.

Le 11 juillet 2018, après de bons mois en Ligue 2 du côté de Lorient, un jeune milieu de terrain a la cote. Il s'agit de Mattéo Guendouzi, alors âgé de 19 ans. L'élément, formé au Paris SG, qui avait rejoint les Merlus en 2014, arrivait donc dans la capitale anglaise et son coach de l'époque, Unai Emery, avait de gros espoirs. « C'est un jeune joueur talentueux et beaucoup de clubs étaient intéressés. Il a un gros potentiel et a gagné de l'expérience en jouant avec l'équipe première de Lorient la saison dernière. Il a envie d'apprendre, de progresser et d'être un élément important de notre équipe », avait-il alors expliqué.

Le départ d'Emery lui a fait mal

Les actes ont accompagné les mots. D'entrée, le Français a été titularisé pendant la préparation (contre l'Atlético de Madrid, le Paris SG et Chelsea). Il n'a pas mis un peu plus de temps à connaître sa première titularisation puisque celle-ci viendra dès l'ouverture du championnat, en août, contre Manchester City (défaite 0-2 des Gunners). Pour sa première saison en Angleterre, il jouera 33 matches de Premier League, dont 23 titularisations, pas mal.

Mais c'est ensuite que cela va se gâter. En effet, en novembre 2019, Unai Emery, le coach qui l'a recruté, est viré par ses dirigeants. Place ensuite à Freddie Ljungberg puis Mikel Arteta, avec qui cela ne va pas bien se passer du tout. À partir de la prise de fonction d'Arteta, Guendouzi ne jouera que 90 minutes avant d'être écarté pour les huit derniers matches de la saison.

Ça n'est jamais passé avec Arteta

Mais qu'a-t-il pu se passer ? Tout semble s'être joué le 20 juin 2020. Alors qu'Arsenal perd contre Brighton, Mattéo Guendouzi attrape par la gorge son compatriote de l'équipe adverse Neal Maupay. Si aucune sanction n'a eu lieu, ce qui est sorti dans la presse a probablement été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de Mikel Arteta. Guendouzi aurait passé son temps à narguer les joueurs de Brighton sur leur salaire et il l'aurait fait dans d'autres rencontres auparavant.

D'autres problèmes sont apparus ensuite, notamment une altercation à l'entraînement, qui a provoqué l'ire d'Arteta et qui a décidé de faire arrêter l'entraînement aux deux éléments perturbateurs, dont le jeune français. Ses attitudes auraient fini par lasser Arteta, bien qu'il n'a jamais eu, vu le début de son mandat, réellement cru en lui. Sans aucun match pour ce début de saison 2020-2021, il arrive à quitter le club in extremis le 5 octobre, dernier jour du mercato estival, et se fait prêter au Hertha Berlin.

Une parenthèse plutôt réussie au Hertha

Revenir un échelon plus bas pour relancer sa jeune carrière en perte de vitesse, un choix presque évident pour le Français en manque de temps de jeu. Dans une équipe en difficulté devant se battre pour le maintien au lieu de jouer l'accession à l'Europe, Guendouzi a été perçu comme un renfort de choix. Son caractère bien trempé qui lui a valu des déconvenues à Arsenal a cette fois collé à une équipe qui en avait bien besoin. Même si ses débuts ont été reportés pour cause de Covid.

Dès sa première entrée en jeu le 1er novembre, il apporte immédiatement un plus, avec son activité débordante et son tempérament de feu. Résultat, il se fond bien dans son nouveau club et dit avoir évolué. « J’ai changé deux ou trois choses autour de moi, j’ai un nouvel environnement avec de nouvelles personnes de confiance. Je me sens libéré et mieux ». Difficile pour autant de ne pas constater quelques résurgences de son côté chien fou.

Entraîneur nommé en cours de saison pour redresser la barre, Pal Dardai évoquait ainsi son joueur, qu'il a parfois remis sur le banc de touche, durant le mois de février dernier. « Mattéo Guendouzi traverse la puberté du football : il est rebelle. Il doit apprendre comme un animal. À l’entraînement, j’arrête toujours ce genre de duel parce qu’on ne peut pas tomber au sol comme ça. Et après, il devient fou ».

Le profil idéal pour réussir à l'OM ?

Le Hertha terminera finalement 14e de Bundesliga et Guendouzi mettra un terme à sa saison dès le début du mois de mai, suite à une fracture du métatarse. Après avoir envisagé de le recruter définitivement au cours des premiers mois, le Hertha comprend qu'il ne parviendra pas à l'attirer dans ses filets, d'autant que le Borussia Dortmund s'est placé parmi les prétendants, preuve que le Français avait su se faire remarquer en Allemagne.

C'est finalement à l'Olympique de Marseille que Guendouzi va donner une nouvelle impulsion à sa carrière, après cette expérience plutôt enrichissante en Allemagne. « Cette expérience a été une source d'inspiration et j'espère avoir été à la hauteur de la confiance que le club m'a donnée. Le club m'a aidé dans des situations difficiles et m'a encouragé quand j'étais au sommet », disait-il dans ses adieux au Hertha. Son côté rebelle devrait parfaitement coller à Marseille, s'il parvient à en canaliser les débordements.