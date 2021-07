Mattéo Guendouzi file en prêt à l'OM

La suite après cette publicité

Décidément très actif lors de ce mercato estival, l'Olympique de Marseille veut se renforcer à toutes les lignes avec notamment les arrivées de Leonardo Balerdi, Gerson, Cengiz Ünder ou encore Konrad de la Fuente. Voulant continuer à améliorer son milieu de terrain, le club phocéen a vite ciblé le grand espoir français Mattéo Guendouzi (22 ans).

Révélé avec Arsenal lors de la saison 2018/2019, il avait eu plus de difficultés la saison suivante où il n'entrait plus dans les plans de Mikel Arteta. L'exercice précédent, il a même été prêté du côté du Hertha Berlin. Il a eu un bilan mitigé (24 matches, 2 buts et 3 passes décisives) mais il aura quand même brillé malgré les prestations décevantes de son club.

Un prêt avec option d'achat

Voulant retrouver un club ambitieux et bloqué à Arsenal, Mattéo Guendouzi a eu des propositions du Borussia Dortmund, du Betis, de Villarreal ou encore de Benfica. Favorisant l'Olympique de Marseille, le joueur formé au Paris Saint-Germain et à Lorient a vite eu un avis tranché, ce qui a facilité la tâche pour les Phocéens. Ces derniers ont obtenu un prêt avec une option d'achat fixée aux alentours de 10 millions d'euros.

Une belle affaire pour l'OM qui dispose d'un élément prometteur avec le natif de Poissy. Fier d'annoncer la nouvelle, Marseille s'est fendu d'un communiqué : «l'Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec Arsenal FC pour le milieu de terrain français, Mattéo Guendouzi. Après le succès de sa visite médicale, Mattéo s'est engagé avec le club olympien pour un prêt d'un an avec option d'achat. Il est la cinquième recrue olympienne de ce mercato estival 2021», peut-on lire.