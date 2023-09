L’un des plus gros flops du PSG va signer au Brésil

Depuis son départ du Real Madrid en 2016, Jesé Rodriguez a complètement disparu des radars, même au Paris Saint-Germain. Libre de tout contrat cet été, l’ailier espagnol n’a pas affolé les clubs durant le marché des transferts, à moins qu’une piste au Brésil ne vienne sauver le joueur de seulement 30 ans. En effet, Coritiba, dernier de Serie A brésilienne, devrait être la prochaine destination de Jesé Rodriguez, et ce jusqu’en décembre prochain, soit jusqu’à l’issue de la saison selon Globoesporte.

Le club prépare déjà l’annonce officielle et a déjà publié quelques indices sur ses réseaux sociaux. On y retrouve justement une photo de certains joueurs du Real Madrid à l’époque, avec un homme, dont l’identité n’est pas encore révélée même s’il s’agit sans l’ombre d’un doute de Jesé. L’Espagnol, qui n’a plus joué depuis le 8 mai dernier, devra se montrer très convaincant en peu de temps pour se relancer.