Ces joueurs toujours libres après le mercato estival !

Clôturé pour la Ligue 1, la Premier League, la Bundesliga, la Serie A ou encore la Liga, le marché des transferts reste, malgré tout, ouvert pour de nombreux pays. De l’Arabie saoudite, inarrêtable durant cette fenêtre estivale, au Qatar en passant par la Belgique, la Turquie mais également la Russie, pour ne citer qu’eux, les rumeurs croustillantes risquent de continuer à alimenter la presse mondiale au cours des prochaines semaines. Une aubaine pour tous ces joueurs actuellement sans contrat et toujours à la recherche d’un nouveau challenge.

Des noms clinquants à s’arracher…

Dans cette optique, David de Gea (32 ans), écarté des plans d’Erik ten Hag et libre de tout contrat après douze années passées à Manchester United, peut encore espérer trouver un projet à la hauteur de ses attentes. C’est également le cas de Kasper Schmeichel, gardien passé par Leicester City et libéré par l’OGC Nice au cours de l’été. Parmi les grands noms de la planète football, Eden Hazard (32 ans), sans club depuis son départ du Real Madrid, et Sergio Ramos, passé par le Paris Saint-Germain, sont, eux aussi, sur la touche.

Pisté par les Etats-Unis et la Major League Soccer ou encore l’Arabie saoudite, le défenseur de 37 ans a également été un temps convoité par Galatasaray, le Besiktas mais également l’AS Roma dans les dernières heures du mercato. Refroidis par les prétentions élevées de l’Espagnol, les pensionnaires du championnat turc pourraient toutefois revenir à la charge puisque la date limite du marché des transferts est fixée au 15 septembre pour la Süper Lig. Régulièrement titulaire sous les ordres de Christophe Galtier la saison dernière, l’ancien Madrilène a, quoi qu’il en soit, encore plusieurs années devant lui au haut niveau et une dernière expérience avec un club stambouliote pourrait lui permettre de rester dans un environnement compétitif.

Les anciens de Ligue 1 très bien représentés…

Au rayon des joueurs libres, d’autres profils pourraient également intéresser les formations encore autorisées à manœuvrer. C’est notamment le cas d’Anwar El Ghazi, à la recherche d’un nouveau défi après son passage au PSV Eindhoven, Alfredo Morelos, ancien attaquant des Rangers libéré de son contrat le 1er juillet dernier, Jesse Lingard, ancien joueur de Manchester United et Nottingham Forest, Moussa Marega, de retour d’une expérience à Al-Hilal, Axel Tuanzebe, laissé libre par les Red Devils, Juan Mata, sur le marché après une pige à Galatasaray ou encore Santi Mina, attaquant passé par le Celta de Vigo. Une situation également valable pour beaucoup d’anciens visages de Ligue 1…

De Jérôme Boateng, dans le flou depuis son départ de l’OL à Xeka, passé par Lille, en passant par Haris Belkebla, Kévin Malcuit, Yann M’Vila, Nampalys Mendy, André Ayew, convoité par plusieurs écuries, Almamy Touré, Josuha Guilavogui, Stevan Jovetic, Morgan Schneiderlin, Luiz Gustavo, Jesé ou encore Anthony Modeste, dans le viseur de l’Eintracht Francfort pour compenser le départ de Randal Kolo Muani, nombreux sont ceux à espérer un point de chute avant la date limite de l’ensemble des championnats. Le tableau est désormais dressé, avis aux intéressés…

Dates de clôtures du mercato

Belgique : 6 septembre

Suisse : 7 septembre

Arabie saoudite : 20 septembre (FIFA) / 7 septembre (Ligue saoudienne)

Grèce : 11 septembre

Russie : 14 septembre

Turquie : 15 septembre

Qatar : 18 septembre

Emirats arabes unis : 21 septembre