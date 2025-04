La décision forte du Real Madrid pour le poste de gardien

Le moment des choix forts est venu à Madrid. Tout devrait commencer par le changement d’entraîneur, avec un Carlo Ancelotti qui devrait, sauf surprise, quitter son poste. Xabi Alonso est le favori de la direction pour le remplacer, alors que Santiago Solari va assurer l’intérim pendant le Mondial des Clubs. Un mercato plus animé que les derniers est aussi attendu, et les dossiers s’empilent sur la table de la direction : Martin Zubimendi (Real Sociedad), Florian Wirtz (Leverkusen), Dean Huijsen (Bournemouth) et Dean Huijsen (Bournemouth), entre autres.

Puis, d’autres dossiers sont aussi considérés comme prioritaires, comme celui du poste de gardien. Ces dernières semaines, la presse madrilène a évoqué la possibilité de voir le club recruter Joan Garcia (23 ans), le portier de l’Espanyol, comme remplaçant de Courtois sur le moyen terme. Mais voilà que selon le média Relevo, la direction du club de la capitale a changé d’avis et a fait un choix fort.

Unanimité absolue

Le club compte ainsi toujours sur Thibaut Courtois sur le long terme. Le média indique même que la direction va faire une exception à la règle avec le Belge, qui va fêter ses 33 ans en mai. Elle a l’habitude de proposer des contrats de seulement une saison supplémentaire pour tout joueur dépassant les 30 ans. Mais le portier va se voir proposer un nouveau bail de deux saisons, le liant aux Merengues jusqu’en 2028 et ses 36 ans. L’état-major madrilène estime que malgré son âge légèrement avancé, Courtois doit être un des piliers sur lequel reconstruire l’équipe.

Il estime aussi qu’il n’y a aucun autre portier considéré comme aussi bon que lui sur le marché actuellement. Le Belge fait l’unanimité au club en raison de son niveau mais aussi de son attitude et de son leadership, et les deux parties sont d’accord pour la signature d’un nouveau contrat. Courtois devrait donc continuer d’être le gardien titulaire du Real Madrid pendant de longues années…