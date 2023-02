Mercato : le Real Madrid vise 2 nouveaux noms surprenants

La suite après cette publicité

Les grands rendez-vous de cette saison viennent de démarrer, et pour beaucoup de gros clubs européens, c’est même maintenant que tout se joue. C’est particulièrement le cas du Real Madrid, pour qui la Liga semble désormais bien compliquée, avec ce bel avantage pour le FC Barcelone, qui compte cinq points d’avance avec un match à jouer encore face à Cadiz, équipe qui lutte pour le maintien.

Alors que ce duel face à Liverpool approche à grands pas, les Madrilènes ont déjà lancé les travaux pour renforcer l’équipe en vue du prochain mercato. Les décideurs merengues ont identifié plusieurs points faibles dans l’équipe, comme les postes de latéraux et la pointe de l’attaque, où Karim Benzema manque d’un remplaçant de garanties. Si Brahim Diaz devrait revenir de sa pige milanaise pour rester et avoir un rôle plus ou moins important, voici que le Real Madrid pense à deux autres joueurs pour renforcer son effectif en vue de la saison 2023/2024.

Dybala, c’est cadeau

Selon les informations du quotidien AS, le champion d’Europe en titre espère recruter Diogo Dalot. Le latéral droit portugais de 23 ans arrive en fin de contrat à Manchester United en 2024, et les Red Devils doivent rapidement agir s’il ne prolonge pas. Le média espagnol indique que le Real Madrid est très intéressé, et qu’il représente un candidat plus qu’intéressant pour prendre la relève de Dani Carvajal sur le flanc droit de la défense merengue.

De son côté, Defensa Central évoque le nom de… Paulo Dybala. Notamment parce qu’il aurait une clause libératoire de 12 millions d’euros pour des clubs hors-Italie. Un montant largement abordable pour le Real Madrid, qui a besoin d’un nouvel attaquant assez polyvalent pour épauler Benzema. Florentino Pérez pourrait sérieusement passer à l’attaque…