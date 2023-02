Le Real Madrid tient déjà sa première recrue pour la saison prochaine

La suite après cette publicité

Le Real Madrid s’attend à un mercato estival assez animé. Il devrait y avoir quelques départs dans l’effectif, mais surtout, des arrivées. On le sait, les Merengues espèrent attirer Jude Bellingham dans leurs rangs, et même si la course avec les cadors anglais s’annonce assez folle, les Madrilènes seraient plutôt bien positionnés. Quant à Kylian Mbappé ou Erling Haaland, tout devrait plutôt se jouer lors de l’été 2024.

En revanche, Carlo Ancelotti, ou qui que soit le nouvel entraîneur du club de la capitale espagnole, sait déjà qu’il pourra compter sur un nouveau joueur la saison prochaine. Il s’agit de Brahim Diaz, actuellement prêté à l’AC Milan, et auteur du but de la victoire lombarde 1-0 face à Tottenham en Ligue des Champions mardi soir. Prêté en terres italiennes jusqu’en fin de saison, il devrait bien revenir à Madrid cet été.

À lire

Vidéo : Zlatan Ibrahimovic s’est entraîné avec son fils !

Le Real Madrid a totalement confiance en Diaz

Il faut dire que les Milanais n’ont pas d’option d’achat, et le Real Madrid n’a pas spécialement l’intention de négocier. Et pour cause, les dirigeants du champion d’Europe en titre ont l’intention d’offrir un rôle important au milieu offensif hispano-marocain la saison prochaine. Un nouveau contrat va même lui être proposé, avec l’intention de prolonger son bail jusqu’en 2027. Son contrat actuel expire en 2025.

La suite après cette publicité

Une façon de montrer toute la confiance qu’a le club quant au talent et au potentiel du principal concerné. Le joueur lui veut revenir, mais à une condition : avoir du temps de jeu. Ce qu’il devrait avoir, après trois saisons plutôt convaincantes du côté de la Serie A. Cette saison, le joueur de 23 ans a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en 19 rencontres de Serie A. Un premier renfort intéressant pour la bande de Karim Benzema en vue de la saison à venir donc…