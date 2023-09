JT Foot Mercato : le casse-tête de Luis Enrique pour le poste de numéro 9

Duel au sommet pour la place de 9

La suite après cette publicité

Le PSG a de nombreux attaquants de classe mondiale, et si la saison dernière, il n’y avait pas de débats sur le nom des titulaires en attaque, pour cet exercice la concurrence est rude. Cet été, le Paris Saint-Germain a recruté deux jeunes pépites pour le poste de buteur : Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Pour l’instant, le Français n’a joué aucune minute avec le maillot parisien, mais a fait un bon début de saison avec l’Eintracht Francfort en trouvant 3 fois le chemin des filets en 4 rencontres. Il a l’avantage de bien connaître Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé grâce à l’équipe de France. Ces automatismes, déjà établis, vont faire gagner du temps à Luis Enrique, de quoi peut-être le convaincre de lui donner une place de numéro 1. C’était sans compter sur Gonçalo Ramos, qui a fait parler la poudre avec la sélection portugaise. Titularisé ce lundi soir face au Luxembourg, dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2024, à la pointe de l’attaque de la Seleçao, le buteur lusitanien a inscrit un doublé. Il n’avait plus marqué sous le maillot du Portugal depuis son triplé inscrit contre la Suisse lors du Mondial 2022. Avec cette performance, il envoie un message à Luis Enrique, il va falloir compter sur lui. Pour l’instant, avec les Rouge et Bleu, il n’a disputé que trois matches et a même été mis sur le banc face à l’Olympique Lyonnais. Luis Enrique a préféré aligner Marco Asensio en pointe.

Bonucci s’en prend à la Vieille Dame !

Parti de la Juventus cet été pour rejoindre l’Union Berlin, Leonardo Bonucci prépare une sale vengeance contre le club italien. Son départ fait polémique, puisque le joueur avait été mis à l’écart du côté de Turin, dans une sorte de loft, ne pouvant pas s’entraîner avec ses partenaires. Comme l’indique Sky Italia, le nouveau numéro 23 de l’Union Berlin a l’intention de se venger et d’aller en justice contre son ancien club. Il réclame ainsi des dommages et intérêts à son ex-employeur. Il estime notamment que cette mise à l’écart du groupe turinois l’a empêché de se préparer au mieux pour la saison à venir, lui portant préjudice en tant que sportif professionnel.

À lire

Real Madrid : le nouvel appel du pied d’Endrick à Kylian Mbappé

La Villa de la Pulga !

Lionel Messi ne se fait pas que remarquer pour ses prouesses sportives aux Etats-Unis, mais aussi pour ses achats. L’ancien joueur du PSG s’est offert un manoir estimé à 10,8 millions de dollars en Floride, dans le comté de Broward, selon le média immobilier The Real Deal. Sa nouvelle propriété ferait environ 1600 m2 et disposerait d’une piscine, salle de sport, d’un spa et d’une suite grandiose de 149 m2. Mieux, le manoir ne serait qu’à 8 km du stade Drive Pink et du centre d’entraînement adjacent de l’Inter Miami à Fort Lauderdale. Un véritable petit bout de paradis qui devrait plaire à la famille Messi, le soleil étant plus présent qu’à Paris.